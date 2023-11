Cuadretto a tinte parecchio nerazzurre quello dipinto l'altro ieri dalla Nazionale italiana di Luciano Spalletti, vittoriosa contro la Macedonia del Nord per 5-2 grazie alle reti di Darmian, Chiesa, Raspadori ed El Shaarawy. Ad aprire il risultato è proprio l'interista Matteo Darmian che con un'ottima scelta di tempo insacca di testa il gol che fa da apripista alle marcature, ma non solo. L'esterno di Inzaghi non è l'unico interista a far suonare l'orchestra spallettiana, perché se Darmian segna, a mettere lo zampino nella vittoria azzurra sono anche gli altri tesserati della Beneamata in campo. Da Nicolò Barella, autore di due assist, a Francesco Acerbi, novanta minuti in campo e solito muro difensivo contro gli attacchi avversari, passando per Federico Dimarco che anche lui, come Barella, ha preso parte ad un'azione da gol, servendo l'assist vincente ad El Shaarawy per il gol del 5-2. Quest'Italia spallettiana parla molto l'inzaghesimo: un quadro che Acerbi dipinge bene con la foto pubblicata su Instagram per celebrare il successo della Nazionale, foto in cui il difensore interista è ritratto mentre si lascia andare in un abbraccio con Darmian.