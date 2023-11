In vista della supersfida contro la Juventus di domenica, DAZN ha intervistato il capitano dell'Inter Women Lisa Alborghetti. Che come prima cosa si proietta già al derby contro il Milan che si giocherà in uno scenario storico: "Per noi è un privilegio giocare in uno stadio come l'Arena Civica, è importante per il club ma anche per Milano, essendo molto centrale in città". Prima, però, il match con le bianconere: “Le motivazioni arrivano da sole, ma da capitano esperto carico sempre le mie compagne prima di ogni partita. Sarà una sfida tosta, loro hanno fatto ottimo inizio tranne la gara con la Roma. Un derby è sempre un derby e non dobbiamo pensare alle loro singole individualità".

Quale sarà l’elemento indispensabile per vincere il derby d’Italia?

"Vale per questa partita ma per tutto il campionato, ogni errore che si fa si paga a caro prezzo ed è anche giusto così".

Serie A Femminile campionato equilibrato.

“Tutte le partite sono fondamentali, ogni partita vale sempre tre punti. La concentrazione deve essere sempre alta, anche se con le squadre blasonate ci sono motivazioni maggiori. Si sta investendo molto nel calcio femminile, è positivo per il movimento perché ci sono tante squadre sullo stesso livello.”

Alborghetti caapitano di un club storico e di un gruppo da sempre molto unito.

"Siamo un gruppo molto affiatato, ci siamo adeguate al cambiamento, siamo sulla strada giusta prendendo atto che gli errori ci sono. Siamo unite e sul pezzo anche perché il campionato è lungo.”

Che diversità ci sono in campo e fuori nella personalità del capitano dell’Inter?

"In campo esce un lato molto competitivo e senza filtri. Fuori dal campo non sono così dura ma non trovo neanche molte differenze"