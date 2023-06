Wesley Sneijder è già a Istanbul per la finale di Champions League in programma sabato prossimo. Il giocatore olandese è al Champions Festival, dove ha partecipato a un evento organizzato dagli sponsor. "Sabato come nel 2010? Speriamo, forza Inter", ha detto l'olandese al nostro inviato. Ecco, sotto, il video del giocatore olandese.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP