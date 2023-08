La dirigenza interista al gran completo si è riunita questa sera insieme a Simone Inzaghi per studiare nuove soluzioni per quanto riguarda il calciomercato. Sfumato l'affare Scamacca, che approderà sì in nerazzurro ma con l'Atalanta dopo che l'Inter si è tirata indietro alla richiesta di un nuovo rilancio del West Ham, Marotta, Ausilio e Baccin hanno voluto incontrare il tecnico piacentino questa sera per ridefinire la strategia. Il punto focale rimane sulla punta da affiancare al duo titolare - almeno per il momento - composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le riflessioni su Balogun hanno portato a un possibile accantonamento della pista, con l'Arsenal che aveva leggermente abbassato le richieste economiche ritenute però ancora troppo alte.

Beto è uno dei "soliti noti", profilo che garantirebbe un rendimento se non sicuro quantomeno affidabile e conosce già molto bene la Serie A, anche se la dirigenza avrebbe concordato di prendersi una "pausa di riflessione" e studiare attentamente una soluzione che accontenterebbe tutte le parti: allenatori, dirigenti e proprietà. Morata piace ancora a Inzaghi, ma viene ritenuto troppo costoso anche in relazione all'età. Taremi è una pista che potrebbe accendersi all'improvviso, anche se si rischia in questo caso di cadere in un compromesso che alla fine per non scontentare nessuno non fornisce la soluzione sperata. La parola d'ordine sembra essere "calma e sangue freddo", con Simone chiamato a confidare nel lavoro della dirigenza e quest'ultima che seppur senza frenesia deve completare l'organico il più presto possibile per consentirgli di lavorare al meglio.

Luca Pesenti

