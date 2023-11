Altro problemino per Luciano Spalletti, costretto a rinunciare ad Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter ha sospeso anzitempo la sessione odierna di allenamento dell'Italia a Coverciano per via di un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore nerazzurro sarà sottoposto ad accertamenti strumentali domani in mattinata. L'Inter, ovviamente, attende novità sulle condizioni del giocatore, ma è difficile pensare ad un suo impiego contro Macedonia del Nord e Ucraina, doppio impegno valido per le Qualificazioni a Euro 2024.

