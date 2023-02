43' - Il Napoli conquista un calcio d'angolo in una delle sue rare azioni offensive. La proposta non è male: Spavone va direttamente in porta, Calligaris risponde presente con un bel riflesso.

46' - Duplice fischio di Marco Monaldi, finisce qui il primo tempo di Inter-Napoli Primavera! Tre a zero per i nerazzurri il parziale all'intervallo dopo 46' a senso unico: a segno Stankovic, due volte, e Kamate.

13.47 - Se non è la miglior versione stagionale dell'Inter Primavera, quella vista nei primi 46' di Interello contro il Napoli, poco ci manca. Il 4-2-3-1 che a Monza non aveva funzionato nella finale di Supercoppa persa con la Fiorentina è un vestito che calza a pennello ai nerazzurrini che cominciano la gara schiacciando gli azzurri nella loro trequarti, prima di colpirli due volte in sei minuti, tra 17' e 22', con Aleksandar Stankovic : il il figlio d'arte sblocca il risultato con un siluro da fuori area ispirato al padre Deki , poi firma la doppietta personale di testa con un terzo tempo cestitico. Il tris arriva grazie all'altro centrocampista, Kamate, tra i migliori in campo: al 35', il francese sgasa in area per scaraventare alle spalle di Boffelli il pallone racapitatogli da Iliev, autore del secondo assist.

54' - Azione insistita dell'Inter che, dopo un lungo giro palla, imbuca per Esposito in area. Fa prima di lui D'Avino, che poi si rifugia in fallo laterale.

57' - Bruttissimo scontro nell'area del Napoli tra Owusu e Boffelli, il quale cade male battendo la testa. Gioco fermo, staff medici in campo per i soccorsi del caso.

62' - Owusu non ce la fa, qualcuno dalla panchina urla di buttare fuori la palla per agevolare i cambi: entra Curatolo al posto di Owusu. Finisce anche la partita di Kamate, sostituito da Di Maggio.

65' - Doppio cambio per Frustalupi: dentro Boni e Rossi per Obaretin e Spavone.

66' - Boni ammonito una manciata di secondi dopo il suo ingresso in campo per un calcione involontario rifilato a Valentin Carboni: altro lavoro per lo staff medico interista. Al 33 del napoli è andata bene, poteva starci anche il rosso.

73' - Curatolo sale a due gol stagionali: è il suo primo in campionato dopo quello segnato al Bayern in Youth League.

86' - Koffi, forse disturbato dal sole, non riesce a tenere in campo un pallone apparentemente facile da gestire.

87' - La prima prestazione in Under 19 di Kassama riscuote consensi: applausi alla sua uscita dal campo. Chivu inserisce Stante per questi ultimi minuti di gioco.

Troppo brutta per essere vera a Cesena domenica scorsa, oggi l'Inter Primavera si è riscattata con gli interessi stravincendo lo scontro diretto di bassa classifica con il Napoli . A Interello, i nerazzurrini interrompono una striscia di tre partite senza successi dando un senso diverso a un girone di andata comunque insufficiente: il 21esimo punto in 17 giornate arriva grazie a un 4-0 roboante al termine di una delle migliori prestazioni stagionali. Il 4-2-3-1 che era stato fatale nella finale di Supercoppa italiana persa contro la Fiorentina oggi risulta il vestito più adatto per esaltare alcuni interpreti, a partire da Aleksandar Stankovic, autore di una doppietta che incanala sui binari giusti il risultato tra 17' e 22': il figlio d'arte sblocca la situazione con un siluro terra-aria ispirato al padre Deki e poi raddoppia con un colpo di testa dopo un terzo tempo cestitico sfruttando il primo assist di Nikola Iliev . Che si ripete al 35' premiando la sovrapposizione di Issiaka Kamate per il 3-0 che chiude il discorso in netto anticipo sul triplice fischio.

38' - Il Napoli tenta un affondo poco convinto, Fontanarosa fa capire che non è cosa agevolando l'uscita di Calligaris.

36' - Arriva un'ammonizione verso un componente della panchina del Napoli: si tratta del tecnico Frustalupi.

35' - TRIS DI KAMATE, L'INTER DILAGA! Eccolo qui il premio meritatissimo per uno dei migliori in campo: il francese prende il motorino ed entra in area per sbattere in porta l'assist prezioso di Iliev dopo una sovrapposizione.

34' - Kamate, in una condizione atletica strepitosa, fa 30 metri per andare a pressare addirittura il portiere Boffelli, che rinvia un attimo prima del suo arrivo.

33' - Iliev pecca di egoismo e finisce per perdere la palla intestardendosi in una giocata forzata. Recupera subito Kamate: da questa cose si vede che l'Inter va al doppio del Napoli.

32' - Owusu va dritto per dritto, con l'idea di far tutto da solo appena entra in possesso del pallone: la sua iniziativa si infrange contro Obaretin, che per una volta ha la meglio sull'avversario diretto.

30' - Fischio contro l'attacco di Monaldi: trattenuta evidente di Iliev ai danni di Barba, giusta la punizione assegnata al Napoli.

30' - Non riesce l'uno-due tra Iliev ed Esposito al limite dell'area napoletana: leggermente impreciso il tocco di ritorno del centravanti per il bulgaro, la difesa ospite se la cava.

28' - Alastuey apre a memoria per Acampa ma sbaglia la misura del passaggio: l'Inter ringrazia e si prende volentieri la rimessa laterale.

26' - Pelamatti si aggrappa letteralmente alla maglietta di Alastuey, che ha un accenno di reazione. Alla fine si risolve tutto pacificamente, con l'arbitro che utilizza l'arma del dialogo senza aver bisogno di estrarre cartellini.

24' - OWUSU A UN PASSO DAL TRIS! Fa quello che vuole l'Inter, che arriva sempre con 5 uomini ad assaltare l'area napoletana: qui il numero 30, da posizione defilata, spreca calciando fuori.

22' - DOPPIETTA DI STANKOVIC, INTER AVANTI 2-0! Pennellata dalla bandierina di Iliev verso il secondo palo, dove irrompe con uno stacco da cestista Stankovic che deve solo appoggiare di testa.

22' - Si diverte ora l'Inter: Iliev pettina il pallone ai bordi dell'area napoletana, poi imbuca per Kamate che crossa centrando un avversario. Corner.

21' - Il Napoli prova timidamente ad affacciarsi dalle parti di Calligaris, che almeno si sporca i guanti dopo 21' da spettatore non pagante.

18' - Secondo gol stagionale per Stankovic, che era già andato a segno nel pazzo 5-4 in Coppa Italia contro il Verona.

17' - GOLAZO DI STANKOVIC, INTER IN VANTAGGIO! Azione insistita dei nerazzurri che sfondano sulla destra con Esposito che mette in mezzo, il Napoli svuota l'area armando il destro violentissimo di Stankovic che fulmina Boffelli.

15' - BOFFELLI DICE NO A ESPOSITO! Percussione centrale di Owusu, che prende velocità lasciando indietro Obaretin, entra in area e offre sulla destra a Esposito, il cui tiro di prima è troppo centrale per impensierire il portiere del Napoli.

13' - Niente di grave per Dervishi, già pronto a tornare in campo.

12' - Salhi travolge Dervishi che, in caduta, si fa male a una spalla. Fischio dell'arbitro, staff medico dell'Inter in campo per prestare le cure del caso al terzino albanese.

11' - Barba non concede neanche un centimetro a Iliev in area: il bulgaro deve accontentarsi di un calcio d'angolo, che cestina buttando il cross direttamente oltre la linea di fondo.

9' - Primi minuti tutti di marca nerazzurra a Interello, dove il Napoli sta cercando di limitare semplicemente i danni in difesa perché non riesce a ribaltare il fronte.

8' - Owusu, particolarmente ispirato, si diverte con un dribbling sulla corsia destra, poi però sbaglia il dosaggio del cross.

7' - Troppo potente il traversone di Kamate: Esposito, tutto solo nel cuore dell'area di rigore, non riesce nella zampata.

6' - Mucchio in area dopo il cross di Stankovic, il Napoli se la cava con un paio di rimpalli fortunati.

5' - Owusu scappa via sulla destra, ma fa poca strada perché Obaretin lo stende con uno sgambetto: punizione sulla trequarti per l'Inter, si incarica della battuta Stankovic.

3' - Ancora Stankovic, questa volta con il destro: conclusione poco accurata dei figlio d'arte, Boffelli deve solo seguire con lo sguardo il pallone che muore sul fondo.

2' - Fallo in attacco commesso da Pesce: che ha sbilanciato nettamente Fontanarosa.

1' - Parte forte l'Inter conquistando un corner dopo l'iniziativa di Iliev. Palla in mezzo, Stankovic anticipa tutti, ma gira a lato il suo colpo di testa.

1' - L'Inter Primavera, che oggi veste la maglia bianca con la stampa del planisfero in colore light acqua, muove il primo pallone del match. napoli con la tradizionale divisa azzurra.

1' - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Inter-Napoli Primavera!

13.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'Konami Training Centre' di Milano preceduti dalla terna arbitrale.

12.53 - Colpaccio del Lecce nella prima gara di questo sabato del campionato Primavera: l'1-0 inflitto al Verona vale il terzo posto momentaneo. Aspettando Sassuolo e Cagliari, la quota minima per accedere ai playoff ora è ferma a 28 punti, complice il pesante ko incassato ieri dalla Juventus contro la Fiorentina. L'Inter di punti ne ha solo 18, ma sarebbe importante accorciare con quelle davanti al giro di boa del torneo.

12.50 - La direzione del match è stata affidata a Marco Monaldi della sezione di Macerata, i suoi assistenti sono Marco Allocco (Bra) e Nicola Di Meo (Nichelino).

12.45 - Bel sole a Milano, che oggi si è risvegliata a sorpresa in primavera con una temperatura insolitamente mite per il mese di febbraio.

12.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Napoli Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.35 - Tre partite senza successi anche per il Napoli, 15esimo in classifica a -1 dagli avversari di giornata: la squadra di Frustalupi, capace di battere due volte la Juve dopo il 2-2 beffardo con il Milan, si è fermata a Sesto Fiorentino, superata in 11 vs 10 nei minuti di recupero dalla Fiorentina. Dopodiché sono arrivati un ko in Coppa Italia contro la Roma e l'1-1 acciuffato con l'Empoli lunedì scorso.

12.30 - Dopo un inizio di 2023 a gonfie vele con tre vittorie in altrettante partite, compresa quella nel derby contro il Milan, i nerazzurrini sono incappati in tre giri a vuoto: il ko in casa della Samp, la finale di Supercoppa italiana svanita al cospetto della Fiorentina e il brutto passo falso con il Cesena dello scorso turno.

12.25 - Nel Napoli l'ex Bonavita, che ha lasciato l'Inter nelle ultime ore di mercato, va a sedersi inizialmente in panchina.

12.20 - Qualche sorpresa nel 4-2-3-1 scelto da Chivu, a partire da Kassama, che fa il suo esordio assoluto nell'Under 19 nerazzurra mettendosi al fianco di Fontanarosa nella linea a quattro difensiva davanti a Calligaris (Botis in panchina) completata dai terzini Dervishi e Pelamatti. In mezzo Stankovic fa coppia con Kamate e copre le spalle al trio di trequartisti composto da Iliev, Valentin Carboni e Owusu. Il centravanti lo fa Esposito.

12.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: (4-2-3-1): 21 Calligaris; 27 Dervishi, 15 Kassama, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 4 Stankovic, 14 Kamate; 30 Owusu, 10 Carboni, 11 Iliev; 23 Esposito. A disposizione: 1 Botis, 12 Bonardi, 7 Martini, 8 Grygar, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 24 Andersen, 25 Biral, 26 Nezirevic, 28 Stante, 31 Di Pentima. Allenatore: Cristian Chivu.

NAPOLI (3-4-2-1): 1 Boffelli; 5 Obaretin, 2 Barba, 72 D'Avino; 28 Marchisano, 16 Alastuey, 15 Spavone, 7 Acamapa; 93 Sahli, 6 Gioielli; 9 Pesce. A disposizione: 55 Turi, 3 Giannini, 18 Hysaj, 23 Rossi, 33 Boni, 70 Marranzino, 80 Koffi, 98 Bonavita, 99 Gningue. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

12.10 - Un giorno lotti per non retrocedere, in un altro ti svegli e devi conquistare gli ottavi di finale di Youth League. L'Inter Primavera di inizio febbraio si trova a vivere questa situazione assurda in 96 ore cominciando la rincorsa in campionato dopo il passo falso con il fanalino di coda Cesena sfidando il Napoli, altra squadra che ambisce a salvarsi. Poi, solo poi, Chivu potrà pensare allo spareggio europeo contro gli ucraini del Rukh Lviv, in programma mercoledì sera a Stalowa Wola, in Polonia. Dal Konami Training Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Napoli Primavera, gara valida per la 17esima giornata del torneo, con fischio d'inizio alle 13.