Traguardo personale ad un passo per Romelu Lukaku, a caccia della cifra tonda in Serie A con l'Inter ma anche di una conferma per la prossima stagione. Che, almeno in questo momento, non appare ancora scontata.

Il prestito-bis dal Chelsea va conquistato sul campo. L'ha recentemente fatto intendere tra le righe il direttore sportivo Piero Ausilio, incalzato sul futuro di Big Rom sia da Sky Sport che dai colleghi presenti nella zona mista dell'Hotel Gallia nell'ultima serata benefica organizzata da United Onlus a sostegno dell'Ucraina: "Lui sa che siamo qui per cercare di fare il nostro meglio. Se poi ci sarà la possibilità, e stiamo lavorando per questo, di andare avanti in questo rapporto, sono cose che vedremo più avanti - l'ammissione del ds -. Per lui, come per tante altre situazioni, non è il momento di parlare di futuro". Insomma, per Ausilio, così come per tutto l'ambiente Inter, "Lukaku deve fare quello che sta facendo ormai da qualche mese. Si sta preparando bene, è concentrato sul campo. Non stiamo discutendo né con lui né con i suoi agenti di quello che sarà il discorso futuro". Perché "c’è solo un presente che è il Porto e poi subito dopo c’è il Bologna".