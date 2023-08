Arriva un altro segnale positivo per l'Inter rispetto all'affare Lazar Samardzic. Dopo che il centrocampista, ancora bloccato nel limbo milanese, ha confidato a un tifoso che la firma con i nerazzurri non è in discussione, dalla Serbia c'è da registrare la posizione del padre che ha confermato ai giornalisti di Mozzart Sport che le contrattazioni stanno andando per il verso giusto.

Insomma, una doppia conferma che lo standby potrebbe presto sbloccarsi dopo le ore turbolente della giornata di ieri, quando il trasferimento sembrava a forte rischio per un malinteso, così lo ha definito Samardzic senior alla stampa serba, tra procuratori.