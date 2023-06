Con i soldi guadagnati dalle cessioni, l'Inter andrà all'assalto dei giocatori grazie ai quali intende infoltire la rosa. Primi nella lista sono Frattesi e Carlos Augusto, poi si cercherà una punta al posto di Dzeko (verso il Fenerbahce) e probabilmente Correa che è considerato in uscita. Come riporta oggi Tuttosport, da oggi Lukaku andrà in pressing sul Chelsea per rinnovare il prestito.

Nel frattempo sono in calo le quotazioni di Lukebakio e sono stati offerti Zaha (Crystal Palace) e Dembelé (Lione). "Piacciono, ma sono cari - si legge - e serviranno formule fantasiose, Balogun (Arsenal) e Openda (Lens)"