In attesa della gara di ritorno in casa del Porto e all'indomani della vittoria del match d'andata, tra un'intervista e un'altra, Sportmediaset fa un annuncio extracampo: secondo i colleghi dell'emittente televisiva nella giornata di ieri si è tenuto un incontro importante tra Inter e Turkish Airlines. Meeting che potrebbe andare a buon fine, portando in Viale della Liberazione una buona nuova in vista della prossima stagione. La compagnia aerea turca sarebbe interessata a investire sulla Beneamata, stringendo con il club milanese una partnership. La Turkish Airlines si è difatto inserita tra i nomi delle società in lizza per diventare main sponsor.