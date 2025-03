Torna la Champions League e torna l'Inter negli ottavi, come ormai d'abitudine per la gestione Inzaghi. A differenza dei tre anni precedenti, però, stavolta l'andata sarà in trasferta e il ritorno a Milano (era andata diversamente con Liverpool, Porto e Atletico Madrid). Dinanzi ci sarà un Feyenoord capace di eliminare il Milan agli spareggi, ma tutt'altro che in un periodo roseo della stagione.

QUI FEYENOORD – L'esordio di Van Persie sulla panchina dei biancorossi, dopo il breve interregno di Bosschaart, non ha regalato le soddisfazioni attese: solo 0-0 al De Kuip contro il NEC. Sterminata la lista degli assenti per i padroni di casa: Bijlow, Nieuwkoop e Timber hanno già concluso la stagione; ancora indisponibili Trauner, Hwang, Zerrouki, Stengs, Nadje, Milambo e Gonzalez. Squalificato Read, mentre Hartman, Targhalline e Carrillo sono fuori lista UEFA. Recuperati Moder e Ueda. Smal dovrebbe spostarsi a destra lasciando a Bueno la corsia mancina di difesa.

QUI INTER – Inzaghi è in totale emergenza per quanto riguarda gli esterni, ma non sembra voler cambiare modulo. Anche perché quantomeno il 3-5-2 di consente di doverne utilizzare solo due. Indisponibili Dimarco, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski. E allora probabile la richiesta di un sacrificio a Bastoni, spsotato quinto a sinistra, con Dumfries regolarmente a destra sull'altra corsia. Pavard, De Vrij (grande ex) e Acerbi davanti a Martinez (ma Sommer si rivede in panchina). Qualche modifica a metà campo: Asllani e Zielinski sembrano in vantaggio su Calhanoglu e Mkhitaryan anche per logiche di turnover. In attacco, invece, confermatissima la Thu-La, con la speranza di rivedere gradualmente un Thuram in condizione. Correa fuori lista UEFA.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Smal, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, 'T Zand; Hadj Moussa, Ivanusec, Paixao; Carranza.

Panchina: Andreev, Ka, Mitchell, Giersthove, Van den Elshout, Sliti, Osman, Ueda, Redmond.

Allenatore: Van Persie.

Squalificati: Read (1).

Indisponibili: Bijlow, Nieuwkoop, Gonzalez, Trauner, Timber, Hwang, Zerrouki, Stengs, Nadje, Milambo.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Bisseck, Aidoo, Motta, Quieto, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Carlos Augusto, Darmian, Zalewski, Dimarco.

ARBITRO: Eskas.

Assistenti: Engan e Bashevkin.

Quarto ufficiale: Kringstad.

Var: Dingert (Tiago Martins).

