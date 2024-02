Ormai l'Inter ha scambiato i prati verdi della Serie A per i tavoli verdi di un torneo di Texas Hold'em. Dove continua a collezionare anelli da dominatore della mano e soprattutto vittorie sonanti a colpi di quattro gol a partita. Finisce travolta dal ciclone nerazzurro anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che deve rinunciare ancora una volta al proposito di imporsi nella San Siro nerazzurra. Anche la sua Dea paga dazio pesante alla marcia da carroarmato della squadra di Simone Inzaghi, che apre le marcature con la conclusione chirurgica di Matteo Darmian al 26esimo e nella ripresa rifila altri tre ganci al volto degli orobici con Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Forza e bellezza in un corpo unico, un gruppo meraviglioso che ora ha una classifica pulita dagli asterischi e che vede 12 punti di distacco dalla Juventus seconda in classifica. Una vera e propria marcia trionfale.

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 4-0

MARCATORI: 26' Darmian, 47' pt Lautaro Martinez, 54' Dimarco, 72' Frattesi

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian (46' 2 Dumfries), 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan (62' 16 Frattesi, 73' 14 Klaassen), 32 Dimarco (68' 30 Carlos Augusto); 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez (68' 70 Sanchez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA: 29 Carnesecchi; 42 Scalvini (57' 4 Hien), 19 Djimsiti, 23 Kolasinac (57' 20 Bakker); 33 Hateboer, 13 Ederson, 8 Pasalic, 77 Zappacosta; 59 Miranchuk (57' 11 Lookman), 7 Koopmeiners (57' 25 Adopo); 17 De Ketelaere (76' 10 Toure).

In panchina: 1 Musso, 40 Vismara, 2 Toloi, 3 Holm, 6 Palomino, 10 Toure, 15 De Roon, 22 Ruggeri, 90 Scamacca.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Lo Cicero - Zingarelli. Quarto ufficiale: Pairetto. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Marini.

Note

Spettatori: 71.422

Ammoniti: Darmian (I), Ederson (A), Djimsiti (A), Hien (A), Bakker (A), Bastoni (I), Touré (A), Lookman (A)

Corner: 4-1

Recupero: 1°T 3', 2°T 5'.

95' - FISCHIA COLOMBO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!! L'INTER CALA UN ALTRO POKER STENDENDO L'ATALANTA 4-0 E VOLA A +12 SULLA JUVENTUS!

95' - FInisce sul taccuino dei cattivi anche Lookman che atterra Barella dopo aver perso il pallone.

93' - Ci prova Bakker, palla sull'esterno della rete.

93' - Ancora pericoloso Carlos Augusto con un tiro cross che finisce alto di pochissimo.

92' - San Siro accompagna a suon di 'Olé...' gli ultimi passaggi dell'Inter.

91' - Tiro di Carlos Augusto deviato in corner.

90' - Sanchez strappa un giallo a Toure, che ne ferma l'ennesima ripartenza.

89' - Dagli spalti di San Siro si alza un coro: 'La capolista se ne va...'. Saranno cinque i minuti di recupero.

88' - Klaassen mette la gamba per anticipare un'eventuale ripartenza, Inzaghi applaude.

84' - Prima diagnosi per Frattesi: il centrocampista ha rimediato una contrattura all'adduttore destro da valutare nei prossimi giorni.

83' - Altra giocata a protezione del pallone di Sanchez e altro fallo guadagnato dal cileno.

82' - Numero di Sanchez, Zappacosta per fermarlo deve aggrapparsi a lui.

81' - Brutta entrata di Touré su Bastoni. Colombo si limita a fischiare fallo.

76' - Cartellino giallo per Bastoni, che salterà il Genoa in quanto diffidato, dopo un brutto fallo su Lookman. Nell'Atalanta, dentro Touré per De Ketelaere.

IL GOL DI FRATTESI: Sanchez radiocomanda il compagno sulla punizione, servendogli poi il pallone che l'ex Sassuolo deve solo spingere in porta dopo un perfetto inserimento. Alla gioia, però, segue subito dopo il dispiacere per un problema all'adduttore che lo costringe a uscire: in campo Klaassen.

72' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

71' - Dumfries carroarmato, il connazionale Bakker deve fermarlo alla disperata e rimedia un giallo anche lui.

68' - Altre rotazoni per l'Inter: esce Lautaro nella standing ovation di San Siro, in campo Sanchez. Carlos Augusto rileva Dimarco.

67' - Prova l'Atalanta con Ederson, tiro ribattuto dalla difesa.

66' - Altro affondo dell'Inter con Dimarco il cui cross non trova nessuno in area. Ma scrosciano gli applausi a San Siro.

65' - Lautaro spazza via Hien che lo atterra, la palla viaggia da Frattesi a Dumfries il cui tiro viene smorzato. L'azione si spegne e Colombo ammonisce Hien per il fallo sul Toro.

62' - Cambio anche per l'Inter: Mkhitaryan viene sostituito da Frattesi.

57' - Primi cambi per l'Atalanta: Miranchuk lascia il campo a Lookman, Adopo rileva Koopmeiners e Kolasinac esce per Bakker. Dentro anche Hien per Scalvini

54' - Dal dischetto va Lautaro... SBAGLIA, MA GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Piomba sulla ribattuta di Carnesecchi e lo fa secco facendogli passare la palla tra le gambe

53' - Colombo torna in campo e dà calcio di rigore. Ammonito Djimsiti per proteste

52' - Colombo ancora in attesa... E poi va ancora all'on field review

49' - Colombo a colloquio col VAR, c'è controllo per un fallo di mano di Hateboer sul cross di Dumfries. Da valutare se il pallone è uscito o no dal campo prima del cross.

48' - Dimarco prova il tiro su grande apertura dalle retrovie, Carnesecchi risponde mandando in corner.

46' - Dumfries prova a lanciarsi in avanti, ma viene ostacolato da un avversario.

46' - Qualche rischio per l'Inter sul pressing dell'Atalanta, libera Asllani.

----

21.50 - Primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.50 - Denzel Dumfries entra ad inizio ripresa, sostituisce l'ammonito Darmian.

21.48 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

----

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sull'Atalanta!

IL GOL DI LAUTARO: Dimarco tiene vivo un pallone sull'uscita di Carnesecchi, la palla finisce da Pavard a Lautaro che non ha un gran controllo, sembra faticare sulla marcatura di un avversario ma poi trova una traiettoria incredibile per perfezione e precisione che lascia di sale Carnesecchi.

47' pt - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!

45' - Ammonito Ederson, che atterra Asllani. Saranno tre i minuti di recupero.

44' - Prova il numero tra tre difensori Zappacosta, che però trova l'opposizione decisiva di Darmian.

41' - Risponde l'Atalanta, tiro di Kolasinac dalla distanza che finisce fuori dopo rinvio di Darmian.

40' - Traversa incredibile di Lautaro! Djimsiti allontana un cross di Dimarco, poi Pasalic pecca di leggerezza lasciando il pallone al Toro che di pura potenza calcia trovando il legno orizzontale.

37' - Buona manovra dell'Atalanta, cross di Zappacosta per Hateboer che prima colpisce di testa poi tenta una rovesciata senza troppe velleità.

34' - Barella raccoglie un rinvio di Carnesecchi e prova un tiro cross che finisce sul fondo.

29' - Darmian a un soffio dal bis, assist di Lautaro per l'autore del gol che calcia a botta sicura ma trova l'opposizione di Carnesecchi. Poi Dimarco trova un corner. Poco prima, Arnautovic non riesce ad approfittare di un grossolano errore di Ederson.

IL GOL DI DARMIAN: Lautaro lancia Mkhitaryan, Carnesecchi esce e anticipa l'armeno ma perde il contatto col pallone. Darmian e lì e di giustezza piazza la palla con un rasoterra morbido nel sacco per il suo primo gol stagionale.

26' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DAAAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNN!!

25' - Lautaro! Gran palla di Bastoni a trovare il Toro che prova il calcio di potenza ma col corpo fuori controllo e spara in curva.

24' - Bravo Bastoni nel controllare lo sprint di De Ketelaere accompagnandolo fuori.

22' - Darmian non si intende con Lautaro, poi per recuperare la palla atterra Djimsiti e viene ammonito.

21' - Cross di Dimarco troppo alto per Lautaro, Carnesecchi esce e la blocca in presa alta.

19' - Barella segna dribblando Carnesecchi dopo un ottimo controllo, ma il guardalinee segnala fuorigioco.

19' - Colombo inverte una rimessa laterale a favore dell'Inter, Gasperini si lamenta.

17' - Ci prova Asllani con un tiro dalla distanza, palla fuori.

16' - Cross di Zappacosta, Dimarco respinge sui piedi di Miranchuk che manda alto. Altra occasione per la Dea.

15' - Lancio di Barella impossibile per le due punte, Carnesecchi controlla.

13' - Confermato il fallo di mano di Miranchuk, strozzata in gola la gioia di De Ketelaere. Gol annullato.

12' - Colombo attende indicazioni dal VAR. Poi decide di andare a rivedere.

10' - Atalanta in vantaggio! De Ketelaere! Incomprensione Asllani-Bastoni, Pasalic anticipa e calcia trovando la respinta di Sommer. Il pallone però arriva sui piedi del belga che punisce! Solo che l'Inter recrimina per un fallo di mano di Miranchuk.

9' - Ancora Lautaro prova a favorire lo sprint di Arnautovic dopo un recupero, ma il capitano gli serve un pallone troppo profondo.

8' - Adesso è l'Atalanta che manovra col pallone.

6' - Lautaro prova il lancio per Dimarco, Hateboer segue bene la traiettoria e appoggia di testa a Carnesecchi.

5' - Scalvini atterra Asllani, poi ha da ridire con Colombo. Non si sa per quale motivo, il fallo è netto...

4' - Dimarco prova il cross dopo il taglio di Darmian, poi il pallone rimpalla su di lui e finisce in fallo laterale. Ingenuo Mkhitaryan che difende una rimessa che non è sua.

2' - Tantissima densità nel pressing per l'Atalanta, Inter ancora confinata nella propria area prima dell'uscita di Barella.

----

20.45 - Il calcio d'inizio del match è per l'Atalanta: PARTITI!

20.44 - Lautaro e Djimsiti davanti a Colombo per il sorteggio.

20.42 - Inter e Atalanta entrano in campo per il prepartita.

20.37 - Prima della partita, Lautaro Martinez ha ricevuto dal vice presidente nerazzurro Javier Zanetti una maglia celebrativa per i 100 gol segnati con la maglia dell'Inter.

20.33 - Squadre negli spogliatoi, tra poco calcio d'inizio a San Siro.

----

