Secondo quanto ricostruito da FcInterNews molto recentemente un noto intermediario turco, che lavora con le squadre più importanti del suo Paese, ha pensato di mettersi in contatto con l’agente di Davy Klaassen e con l’Inter per capire se il giocatore i nerazzurri fossero disponibili a una eventuale cessione dell’olandese in questa finestra di mercato.

La risposta tuttavia è stata negativa, non solo per mancanza di interesse. Il centrocampista infatti in questa stagione ha già vestito le maglie di Ajax e Inter, il che significa, per le regole FIFA, che non potrà scendere in campo con una terza squadra in questa stagione sportiva. L’appuntamento resta così rimandato. La pista turca per Klaassen potrà scaldarsi – guarda caso – proprio la prossima estate, nel caso la società nerazzurra non facesse scattare l'opzione per il secondo anno di contratto.