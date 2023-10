"La sensazione è che continuare a esporsi pubblicamente in questo modo, ribadendo ad ogni occasione il desiderio di acquistare l’Inter, non sia il modo migliore per smuovere la famiglia Zhang. Però Thomas Zilliacus non cambia strategia mediatica". Anche il Corriere dello Sport, stamane, riferisce l'ennesima uscita dell'imprenditore finlandese, che si è detto disposto a investire un miliardo di euro per acquistare l'Inter assieme ad altri soci. "Ora l’obiettivo del magnate finlandese sembra coinvolgere Jassim Bin Hamad Al Thani, uomo politico e numero uno della Qatar Islamic Bank, nonché nipote dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, proprietario del Psg, e figlio dell’ex primo ministro, che ha appena interrotto le trattative per rilevare il Manchester United - conferma il quotidiano romano -. Steven Zhang spera ancora di rifinanziare il prestito di Oaktree, ma ora il suo interlocutore principale è Goldman Sachs e non il fondo americano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!