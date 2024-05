Lautaro Martinez entra in scena per sbloccare la trattativa di rinnovo con l'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano nerazzurro ha incaricato l'agente Camano di incontrare la dirigenza nella prossima settimana e comunicare l'intenzione di abbassare le pretese economiche per il nuovo contratto.

L'Inter è pronta a spingersi fino ai 9,5 milioni di euro e il Toro è pronto ad accettare l'offerta massima del club, che potrebbe prevedere anche dei bonus (alcuni facili da raggiungere e altri no), rivedendo qualcosa sui diritti d'immagine. C'è da registrare, secondo il Corriere dello Sport, dunque una forte presa di posizione di Lautaro verso l'Inter. Ora non resta che attendere le prossime mosse.

