Va bene la velocità da crociera, va bene la volontà di gestione di un vantaggio decisamente importante, ma scherzare col fuoco è sempre proibito. L'Inter lo ha capito molto bene questa sera al Bluenergy Stadium di Udine, dove i nerazzurri sono riusciti ad arrivare alla vittoria solo con un altro colpo grosso in tap-in firmato da Davide Frattesi, che al 95esimo spezza i sogni di un'Udinese coraggiosa e generosa che passa anche in vantaggio grazie ad un errore di valutazione della difesa interista che vale il gol di Lazar Samardzic. Rete che poteva generare una nuova epopea all'insegna della beffa sul campo dopo quella nel mercato, ma fortunatamente Hakan Calhanoglu riequilibra la sfida segnando ancora una volta dal dischetto. Il resto della gara è un quasi monologo nerazzurro, con qualche imprecisione e un rischio grosso sventato da Henrikh Mkhitaryan. Ma al 95esimo, Davide Frattesi arriva da solo sulla palla lasciata in area da Okoye dopo il palo colpito da Lautaro Martinez; Okoye che quasi impotente osserva l'ex Sassuolo piazzare la rete che vale una grossa fetta di seconda stella.

IL TABELLINO

UDINESE-INTER 1-2

MARCATORI: 40' Samardzic (U), 55' Calhanoglu (I, rig.), 95' Frattesi (I)

UDINESE: 40 Okoye; 31 Kristensen, 29 Bijol, 18 Perez; 19 Ehizibue (62' 13 Joao Ferreira), 6 Zarraga (70' 33 Zemura), 11 Walace, 24 Samardzic (62' 4 Lovric, 83' 2 Ebosele), 12 Kamara (70' 33 Zemura); 37 Pereyra; 26 Thauvin.

In panchina: 1 Silvestri, 93 Padelli, 7 Success, 16 Tikvic, 27 Kabasele, 30 Giannetti.



Allenatore: Gabriele Cioffi.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries (68' 36 Darmian), 23 Barella, 20 Calhanoglu (74' 70 Sanchez), 22 Mkhitaryan (68' 16 Frattesi), 32 Dimarco (82' 17 Buchanan); 9 Thuram (82' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 14 Klaassen, 21 Asllani, 31 Bisseck, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Vivenzi - Cecconi. Quarto ufficiale: Baroni. VAR: Serra. Assistente VAR: Abisso.

Note

Ammoniti: Pereyra (U), Pavard (I), Lautaro Martinez (I)

Corner: 0-8

Recupero: 1°T 3', 2°T 9'.

RIVIVI IL LIVE

99' - FISCHIA PICCININI, RIEN NE VA PLUS AL BLUENERGY STADIUM!!! L'INTER BATTE L'UDINESE COL GOL DI FRATTESI AL 95ESIMO E INCAMERA UN PEZZO GROSSISSIMO DI SCUDETTO!!!

IL GOL DI FRATTESI: Sanchez manovra l'azione, pallone a Lautaro che colpisce il palo dopo tacco di Arnautovic. Okoye però lascia la palla in area dove Frattesi arriva e punisce tutto solo.

95' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

93' - Fallo tattico di Lautaro, giallo anche per lui. E anche il capitano era diffidato.

92' - Cartellino giallo per Pavard per le proteste dopo fallo su Pereyra. Era in diffida, salterà Inter-Cagliari.

91' - Palla troppo lunga per Arnautovic, l'azione nerazzurra sfuma.

90' - Frattesi prova la conclusione di tutta fretta, palla alta. Saranno addirittura sette i minuti di recupero.

88' - Prova il cross Buchanan, palla che finisce dritta a Okoye.

87' - Thauvin stringe i denti e torna in campo.

86' - Thauvin esce con lo staff medico, l'Udinese ha esaurito i cambi.

85' - Acerbi atterra Thauvin, che poi rimane a terra toccandosi la coscia.

83' - Prova subito il tiro Buchanan, colpendo l'altro neoentrato Arnautovic.

82' - Sembra serio il problema di Lovric, fuori a braccia. Dentro Ebosele.

81' - Ultimi cambi nell'Inter: Buchanan per Dimarco, Arnautovic per Thuram.

81' - Lovric a terra in area interista, problema muscolare per lui dopo uno strano inciampo.

80' - Prova il tiro Lautaro, la sua conclusione trova la respinta di Thuram.

78' - Primo ammonito del match: è il capitano dell'Udinese Pereyra.

77' - Chance sprecata per l'Inter: sprint di Thuram sulla destra, palla in mezzo per Frattesi che però impatta male con la sfera.

76' - Numero di Thauvin che innesca una buona azione offensiva dell'Udinese, chiusa dal francese con un tiro non da ricordare.

74' - Tocca ad Alexis Sanchez, grande ex del match. Fuori Calhanoglu per un'Inter a tre punte.

71' - Frattesi prova subito a incidere arrivando sul cross di Darmian, colpo di testa che non inquadra la porta.

70' - Altri cambi nell'Udinese: fuori Kamara per Zemura, Payero entra al posto di Zarraga.

68' - Fa le prime mosse anche Inzaghi: Frattesi prende il posto di Mkhitaryan, Darmian rileva Dumfries.

65' - Ripartenza incredibile di Kamara che parte in posizione dubbia verso l'area, Mkhitaryan rincula e riesce ad anticipare Thauvin solo davanti a Sommer.

63' - Dimarco salta un avversario e guadagna il fondo, poi mette un cross in caduta per Thuram che di testa manda alto.

62' - Primi cambi della partita per l'Udinese: Lovric e Joao Ferreira prendono il posto di Samardzic e Ehizibue.

59' - Palla persa dall'Inter, mette una pezza Mkhitaryan che anticipa Pereyra.

58' - Con questa rete, l'Inter arriva a quota 31 partite consecutive a segno su 31 giocate in campionato: è record storico.

55' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! Conclusione inafferrabile e palla nel sacco!!!

54' - Calcio di rigore per l'Inter: Okoye abbatte Thuram come Sommer fece su Nzola a Firenze, Piccinini sanziona il penalty.

50' - Revisione lunga, poi viene confermato il fuorigioco.

48' - Carlos Augusto trova la rete dell'1-1, ma l'assistente segnala con qualche istante di ritardo il fuorigioco. VAR al lavoro.

47' - Prova la giocata elegante Carlos Augusto, atterrato da Samardzic.

-----

21.49 - L'Inter tocca il primo pallone del secondo tempo: PARTITI!

21.48 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

21.38 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

----

48' pt - Finisce il primo tempo: squadre a riposo con l'Udinese sorprendentemente in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Samardzic.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Thauvin a terra colpito da Pavard, gioco interrotto da Piccinini.

42' - Grandissima parata di Okoye che stavolta chiude la porta al colpo di testa di Lautaro.

40' - Incredibile gol del vantaggio dell'Udinese con Samardzic. Recupero di Kamara a metà campo, la palla viene ricevuta dal serbo che mette in area un pallone che sporcato da Carlos Augusto viene valutato male da Dumfries e finisce beffardo nella porta di Sommer.

39' - Dimarco riceve da Mkhitaryan poi prova un tiro senza troppe pretese che termina fuori.

37' - Azione insistita dell'Inter, conclusa dal tiro di Carlos Augusto dalla distanza che finisce però ben lontano dalla porta.

33' - Sbraccia Samardzic nel tentativo di difendere il pallone, fallo su Calhanoglu.

32' - Barella sbaglia nel tentativo di accettare l'uno-due con un compagno, rimessa regalata all'Udinese.

30' - Grande azione dell'Inter conclusa da Calhanoglu che raccoglie un pallone di Lautaro sul velo di Mkhitaryan, Okoye con un gran riflesso dice no al tiro del turco.

29' - Dimarco prova l'arma del lancio lungo su Thuram, Okoye arriva prima di tutti sul pallone.

27' - Grande recupero di Perez su Thuram che prova ad arrivare sul lancio di Barella, anche se prima Piccinini ravvisa il fallo di mano del francese.

24' - Calhanoglu stavolta sceglie la potenza, palla alta. Pavard rimasto a terra per qualche istante dopo un contrasto.

21' - Grande parata di Okoye sul tiro di Calhanoglu servito bene da Thuram, conclusione deviata in corner.

19' - Dimarco sprinta sul lancio di Calhanoglu, Okoye capisce tutto e para in uscita.

17' - Dimarco mette in mezzo per Thuram, che però manca l'appuntamento col pallone per pochi centimetri.

15' - Lautaro riceve palla da Mkhitaryan e prova la conclusione scivolando al momento del tiro. Doppio rimpallo e palla tra le mani di Okoye.

14' - Cross di Dumfries sporcato da un avversario, Okoye blocca tranquillamente.

13' - Pereyra intercetta un passaggio pigro di Acerbi per Pavard e si invola in area, il Tucuman trova però l'opposizione di Calhanoglu che lo costringe ad un tiro fuori misura.

12' - Thuram a valanga su Walace, il francese prende la palla prima di stendere l'avversario. Punizione per l'Udinese.

11' - Serra richiama brevemente Piccinini per un veloce controllo VAR su un possibile tocco di braccio di Bijol sul corner, tutto regolare.

11' - Calcio d'angolo di Calhanoglu, palla che si impantana in area prima che Dimarco accorra sul tentativo di spazzata trovando l'opposizione avversaria.

10' - Ehizibue atterra Dimarco in area con una spallata, Piccinini decreta corner.

7' - Punizione di Dimarco, Lautaro arriva sul pallone e colpisce di testa senza inquadrare la porta.

5' - Dumfries prova la conclusione sul taglio di Dimarco, tiro murato dalla difesa.

4' - Kristensen pressa fallosamente Barella, punizione a ridosso della linea di metà campo per l'Inter.

2' - Scontro Walace-Acerbi a ridosso dell'area nerazzurra, il fallo è del brasiliano.

1' - Rimessa irregolare di Kamara, Piccinini decreta il controfallo.

----

20.45 - Sarà dell'Udinese il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Pereyra e Lautaro davanti a Piccinini per il sorteggio.

20.42 - Udinese e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.35 - Squadre negli spogliatoi, tra pochi minuti calcio d'inizio del match.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!