Al termine della sfida di Torino, dove l'Atalanta è riuscita a strappare un pareggio per 2-2 alla Juventus, Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha fatto un bilancio delle ultime uscite contro le prime quattro squadre in campionato. Rendendo i giusti meriti alla capolista e padrona assoluta del campionato: "L'Inter sta meritando tutto quello che sta facendo, è indubbiamente la squadra superiore quest'anno. Juventus e Milan sono molto forti, la classifica è decisamente veritiera perché anche il Bologna è indubbiamente forte".

Il tecnico orobico prosegue: "Noi non siamo stati molto fortunati in quelle due partite. Col Milan abbiamo avuto un po' di fortuna, stasera per me il risultato ci sta. La differenza la stanno facendo gli zero punti presi col Bologna. Però il calcio è fatto anche di questi episodi".

