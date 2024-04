Tornato a lavorare in gruppo dopo aver recuperato dal problema al tendine d'Achille che lo aveva costretto all'intervento, l'esterno dell'Inter, Juan Cuadrado scalpita per tornare in campo: "Mi manca fare ciò per cui Dio mi ha progettato" ha ammesso il colombiano su Instagram, dove poi si affida, con pazienza alla spiritualità. "Ma con fede tornerò presto, perché noi che amiamo Dio veniamo aiutati ad ottenere il meglio in tutte le cose" scrive, citando un verso della Bibbia.

