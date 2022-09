E' terminata a reti bianche l'amichevole che oggi ha visto impegnata, ad Ascona, la Nazionale italiana Under 16 contro i pari età della Svizzera . Daniele Zoratto schiera una squadra completamente rivoluzionata rispetto al primo test con gli elvetici (2-2), ma nel primo tempo succede poco o nulla. Nella ripresa, la girandola delle sostituzioni dà maggior verve all’attacco degli azzurrini, che creano almeno due le occasioni con l'interista Mattia Mosconi e Diego Pisani (al 79’ annullato gol annullato per fuorigioco).

"Nel primo tempo non ho visto bel gioco - ammette Zoratto a fine partita -. Nel secondo, qualcosa di più è successo e per mancanza di concentrazione e reattività, non siamo riusciti a realizzare delle buone occasioni. Ma sono soddisfatto: lo scopo di queste amichevoli è quello di avere la possibilità di visionare nuovi giocatori per allargare la rosa della squadra e in questa partita, almeno un paio di elementi si sono messi in evidenza”.