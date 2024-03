L'Italia Under 21 batte la Lituania 2-0 nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria e lo fa nel segno dei colori nerazzurri. A segno Casadei e Fabbian, rispettivamente nel primo e secondo tempo. I due prodotti della cantera Inter dimostrano ancora una volta il grande feeling con la porta, ma non finisce qui perché i due assist sono stati messi a segno da altri due baby nerazzurri, Zanotti e Francesco Pio Esposito.

Casadei, di proprietà del Chelsea, è rimasto in campo 86 minuti. Fabbian (di proprietà del Bologna ma con l'Inter che si è riservata la recompra nel 2025) è rimasto in campo tutta la partita, mentre Zanotti (in prestito al San Gallo) è uscito al minuto 86'. Francesco Pio Esposito (in prestito allo Spezia) è invece entrato in campo al minuto 67' e in poco tempo è riuscito a lasciare l'impronta nel match. Azzurrini che volano a quota 14 punti nel girone, a +1 sul secondo posto occupato dall'Irlanda.

#Inter loanee Mattia Zanotti with the assist for former #Inter player Cesare Casadei to open to score for Italy U21! 🅰️🇮🇹 pic.twitter.com/CH2P2QvD41 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) March 22, 2024