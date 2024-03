Intervenuto nel corso della cerimonia di presentazione del torneo 'Junior Tim Cup-Keep Racism Out', Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, sottolinea l'importanza di combattere ogni forma di razzismo: "Vedo che il calcio e gli altri sport sono molto attivi, quando partecipo a questi eventi lo faccio per dare solidarietà a queste situazioni. Felicissimo di vedere che il calcio e gli altri sport siano molto attivi".

Cosa ne pensi di questo cammino trionfale da parte dell'Inter in campionato? Forse l'eliminazione dalla Champions era però inaspettata.

"Il percorso dello scorso anno è stato bellissimo, arrivare in finale a Istanbul e giocarsela col City, andare in finale di Coppa Italia e vincerla... Quest'anno è andata male, ma non dimentichiamo che in Champions puoi affrontare squadre molto forti. L'Atletico Madrid è una di queste, diciamo che non è stata una serata fortunata; le occasioni le abbiamo avute, siamo andati in vantaggio. Poi sono i particolari che ti fanno passare il turno, però credo che l'Inter ha dimostrato ancora quest'anno di essere una squadra forte. Siamo vicini a vincere il campionato, quindi penso che sia stata un'annata molto bella che premia società, calciatori, dirigenti e tifosi perché ogni domenica è sempre uno spettacolo andare allo stadio perché è sempre pieno e questo dimostra l'attaccamento alla squadra".

Quanto sarebbe godurioso per i tifosi vincere lo Scudetto e la seconda stella nel derby col Milan?

"Secondo me, questa sarebbe una cosa in più. Può arrivare anche non giocando, l'importante è vincere poi se arriva col derby è ancora più bello ma da ex calciatore dico che la cosa importante è vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!