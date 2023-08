Patrick van Leeuwen, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha motivato così l'esclusione di Anatoly Trubin dal match pareggiato contro il Veres Rivne, valido per la seconda giornata del campionato ucraino: "E' tornato dopo la giornata di squalifica, abbiamo iniziato il torneo con Dmytro Riznyk, quindi oggi (ieri, ndr) ha giocato ancora quest'ultimo", le parole dell'olandese. Che ha deciso di tenere in panchina il portiere ucraino che, stando a sport.novyny, avrebbe trovato l'accordo con l'Inter per trasferirsi in nerazzurro gratuitamente, da svincolato, una volta scaduto il suo contratto il prossimo 30 giugno 2024.

