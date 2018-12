Seduta di allenamento mattutina per l'Inter, che ha iniziato a preparare il decisivo match di Champions League contro il Psv Eindhoven. Mentre il gruppo di Luciano Spalletti era impegnato in una seduta video per studiare il Psv, Radja Nainggolan e Matias Vecino hanno effettuato un lavoro di corsa leggera sul campo per ritrovare la condizione. Successivamente, riferisce Sky Sport, è arrivato il resto del gruppo per un lavoro di tipo tattico. Il belga ha svolto parte del lavoro con il gruppo. Decisivo l'allenamento di domani per capire se i due potranno essere della partita contro la formazione di Mark van Bommel.

