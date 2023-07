Nella giornata di domani, la Lega Serie A ufficializzerà le date delle prime quattro giornate di campionato, quelle in cui l'Inter se la vedrà con Monza, Cagliari, Fiorentina e Milan (il derby è previsto dopo la prima sosta dedicata alle nazionali). Ecco la nota ufficiale:

Si comunicano le date in cui verranno resi noti gli anticipi e posticipi della Serie A TIM 2023/2024, in considerazione della partecipazione delle Società di Serie A alle Coppe Europee ed alla Coppa Italia Frecciarossa

GIORNATE DA 1 A 4: 2 giorni dopo la pubblicazione del Calendario

GIORNATE DA 5 A 19: 6 settembre 2023

GIORNATE DA 20 A 29: 20 dicembre 2023

GIORNATA 30: 6 febbraio 2024

GIORNATE DA 31 A 33: 19 marzo 2024

GIORNATE DA 34 A 37: 19 aprile 2024

GIORNATA 38: 20 maggio 2024

Finestre di gara

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/2024 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari: sabato ore 15.00 (1 anticipo) sabato ore 18.00 (1 anticipo) sabato ore 20.45 (1 anticipo) domenica ore 12.30 (1 anticipo) domenica ore 15.00 (3 gare) domenica ore 18.00 (1 posticipo) domenica ore 20.45 (1 posticipo) lunedi ore 20.45 (1 posticipo)

2. Giornate con programmazione diversa da quella standard

Nella 3a giornata, nella 8ª giornata nella 124 giornata e nella 29 giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonche nella 5ª giornata, che precede il turno infrasettimanale, il posticipo del lunedi alle 20.45 può essere sostituito da un anticipo il venerdi alle ore 20.45. Il turno infrasettimanale in programma nella 6° giornata (27 settembre 2023) si disputa mercoledi con inizio alle ore 20.45 (2 gare), con due anticipi martedi alle ore 18.30. due anticipi martedi alle ore 20.45, due anticipi mercoledi alle ore 18.30. un posticipo giovedi alle ore 18.30 e un posticipo giovedi alle ore 20.45. La 1° giornata si disputa domenica 20 agosto 2023 con inizio alle ore 20.45 (due gare). con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedi, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La 2° giornata si disputa domenica 27 agosto 2023 con inizio alle ore 20.45 (due gare). con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 3° giornata si disputa domenica 3 settembre 2023 con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi al venerdì, rispettivamente uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica alle ore 18.30.

La 17ª giornata si disputa sabato 23 dicembre 2023 con quattro anticipi al venerdì, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, e il resto delle gare al sabato lun anticipo alle ore 12.30, due gare alle ore 15.00 e tre posticipi, rispettivamente due gare alle ore 18.00 e una alle ore 20.45).

La 18ª giornata si disputa sabato 30 dicembre 2023 con quattro anticipi al venerdì, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, e il resto delle gare al sabato (un anticipo alle ore 12.30, due gare alle ore 15.00 e tre posticipi, rispettivamente due gare alle ore 18.00 e una alle ore 20.45).

La 19 giornata si disputa domenica 7 gennaio 2024 con due anticipi al sabato, rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45, un anticipo alle ore 12.30 della domenica una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45, due posticipi il giorno martedi 23 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e alle ore 20.45, e due posticipi il giorno mercoledi 24 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e alle ore 20. 45. In funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (6 gennaio 2024) alle ore 15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (7 gennaio 2024) alle ore 15.00.

La 30° giornata si disputa sabato 30 marzo 2024 con una gara alle ore 12.30, due gare alle ore 15.00, due gare alle ore 18.00. una gara alle ore 20.45 e quattro posticipi al lunedì, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45.

La 38° giornata si disputa domenica 26 maggio 2024, con inizio alle ore 20.45 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, come già avvenuto in passato, le 10 gare potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica.

3. Prosecuzioni e recuperi di gare

Le prosecuzioni o i recuperi di gare interrotte o rinviate saranno programmati nei quindici giorni successivi alla data della partita interrotta o rinviata o, nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva.

4. Programma delle gare in anticipo e posticipo

Il programma delle gare in anticipo e posticipo sarà oggetto di comunicazioni periodiche da parte della Lega.