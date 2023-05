La Juventus dovrà tifare l'Inter, domani sera nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, per avere maggiori chance di qualificarsi per una competizione europea e scontare, nel caso, subito un anno di esclusione dalle Coppe in vista della sanzione Uefa. Se la Fiorentina vincerà la Coppa Italia si qualificherà di diritto alla prossima Europa League con la sesta squadra classificata che andrà in Conference League (Juve ad oggi esclusa con questo tipo di scenario essendo settima), una vittoria dell'Inter invece amplierebbe i posti disponibili europei.

"I nerazzurri sembrano avviati a qualificarsi alla prossima Champions League e in questo modo la quinta e la sesta classificata (Atalanta e Roma) sarebbero in Europa League la prossima stagione. In questo modo, i piazzamenti europei si allargherebbero alla settima posizione, con la Juventus che guadagnerebbe la Conference League", si legge su Calcio&Finanza.