Luciano Spalletti perde Gianluca Gaetano alla vigilia della sfida tra Inter e Napoli in programma domani sera a San Siro: il centrocampista classe 2000 non si è allenato per una gastroenterite e non partirà per Milano. Seduta di allenamento stamattina per gli azzurri all'SSCN Konami Training Center. La squadra di Spalletti ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione atletica, concentrandosi poi sul lavoro tecnico tattico e terminando l'allenamento con una partita a campo ridotto.