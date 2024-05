L'1-1 del Velodrome ha rinviato ogni possibile esito a Gewiss Stadium di Bergamo, dove questa sera l'Atalanta e il Marsiglia si giocano un posto per la finalissima di Europa League nella semifinale di ritorno. Una partita che osserverà con attenzione anche l'Inter: Joaquin Correa, che anche oggi parte dalla panchina, verrà infatti riscattato dall'OM in caso di vittoria del torneo (e quindi di automatica qualificazione alla prossima Champions League, come previsto dall'accordo tra i due club).

Quella di stasera può essere un'altra tappa cruciale per il futuro del Tucu, visto che in Ligue1 il Marsiglia si trova attualmente al nono posto in classifica che rende ormai impossibile l'obbligo di riscatto via campionato.

🅒🅞🅜🅟🅞 #AtalantaOM



Voici le 𝐗𝐈 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 olympien pour cette rencontre face à l’Atalanta ! ️ pic.twitter.com/TO8Okf8Irm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2024

