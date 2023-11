Nicolussi Caviglia verso una maglia da titolare questa sera contro l'Inter. È questa l'ultima novità di formazione in casa Juventus, a poche ore dalla sfida contro i nerazzurri. Locatelli dovrebbe partire dalla panchina, secondo quanto riportato da Sky Sport: il centrocampo sarà completato da Kostic e McKennie. In avanti Vlahovic favorito su Kean per affiancare Chiesa.



Probabile Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.