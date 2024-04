Assieme a Beppe Marotta e Piero Ausilio, oggi Javier Zanetti ha premiato Simone Inzaghi per le 150 panchine in nerazzurro, un traguardo importante festeggiato ad Appiano Gentile nel giorno del 48esimo compleanno del tecnico piacentino. Un'occasione per rinsaldare il legame tra le due anime del club, che il vice presidente della Beneamata ha voluto racchiudere in una sola parola 'team' nel post pubblicato su Instagram a corredo della foto che lo ritrae assieme agli altri due dirigenti e al condottiero che sta guidando la squadra verso lo scudetto della seconda stella.

Sempre su Instagram, Pupi aveva dedicato un altro messaggio a Inzaghi: "Complimenti Mister!!!! un grande piacere lavorare con te, tantissimi auguri di buon compleanno".

