Anche Graziano Cesari viene chiamato ad analizzare gli epidosi da moviola che hanno agitato il finale di Inter-Verona. L'ex arbitro parte dal mancato intervento del VAR per un contatto tra Bastoni e Duda poco prima della rete del 2-1 di Frattesi: "Quando Bastoni esce dall'area di rigore si vede chiaramente una gestualità col braccio - le sue parole a Sportmediaset -. Fabbri non poteva vederlo, il VAR doveva intervenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta: se c'è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna annullare il gol".

Cesari mostra però dei dubbi anche sulla regolarità del momentaneo pareggio del Verona con Henry, scaturita da un contrasto Magnani-Arnautovic: "Arnautovic afferra inzialmente la maglia di Magnani, ma quando l'austriaco cade entrambe la mani di Magnani sono sulla sua schiena e in questi casi di solito viene fischiato il fallo. Anche qui, doveva intervenire il VAR".

Chiosa sul rigore nel finale di gara: "Assolutamente corretto fischiare il penalty per il fallo di Darmian su Maignan, finalmente una chiamata giusta da parte del VAR, che resta però bocciato totalmente".

