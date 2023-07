La tournée giapponese del Bayern Monaco prosegue... con Yann Sommer. In attesa che il trasferimento all'Inter venga concretizzato, il portiere svizzero viene schierato ancora come titolare dai bavaresi nel test contro il Kawasaki Frontale. Un'altra conferma sulla necessità dei tedeschi di trattenere il portiere in rosa in questa fase della pre-season.

