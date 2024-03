Dopo aver battuto l'El Salvador 3-0, l'Argentina è arrivata ieri sera a Los Angeles, dove è in programma la seconda amichevole della sosta. La notizia è che Lautaro Martinez dovrebbe stare a riposo contro la Costa Rica, con l'attacco completato da Julian Alverez (partito dalla panchina nel primo test).

L'idea del ct Scaloni è di ruotare e far partire dal 1' "diversi campioni del mondo che non erano titolari nell'ultima partita, come Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister e Julián Álvarez", si legge su TyC Sports.

