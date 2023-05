Ci sono due nomi su tutti che spiccano tra le preferenze dell'Inter per la sostituzione di Milan Skriniar, destinato a passare al Paris Saint-Germain a parametro zero. Secondo Tuttosport sarebbero quelli di Kevin Danso, 24 anni, austriaco con una valutazione di venti milioni di euro, seguito anche dal Napoli e dai club di Premier League. L'altro è Becao, che ha il contratto in scadenza nel 2024 con l'Udinese e non rinnoverà.

"Mesi fa gli agenti del brasiliano hanno incontrato l’Inter e tutt’oggi esistono contatti tra le parti (discorso che vale anche per Roma e Nottingham Forrest). Normalmente quella dell’Udinese è una bottega cara, ma vista la situazione, l’affare potrebbe concludersi con una quindicina di milioni - riporta ancora il quotidiano - La stessa valutazione di Danilho Doekhi, olandese classe 1998 dell’Union Berlino, e di Oumar Solet, 23enne del Salisburgo".

Non è del tutto tramontata nemmeno l'ipotesi Demiral. Molto più difficile arrivare a Schuurs, che Cairo valuta già 40 milioni di euro, e per Scalvini, che vale tanto quanto. Allo stesso modo è complicato che nei discorsi tra Inter e Barcellona finisca Christensen. Per rinforzare il reparto (ma certo non per fare il titolare) potrebbe tornare Pirola: la Salernitana ha il diritto di riscatto a 5 milioni, l'Inter ha un controriscatto a 13.