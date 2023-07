Buone notizie sul fronte Yann Bisseck, il giovane capitano della Under 21 tedesca sbarcato ieri sera a Milano per legarsi all'Inter. Come riporta Sportmediaset, i nerazzurri hanno trovato un accordo con il suo club, l'Aarhus, per pagare la clausola rescissoria da 7 milioni in tre esercizi anziché due, aggiungendo per il 'disturbo' bonus legati alle presenze. Ora per Bisseck non resta che svolgere le visite mediche, ottenere il via libera dal CONI e firmare il contratto che lo renderà a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter.