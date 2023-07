Il mercato degli attaccanti agita anche la Serie A. Sportmediaset fa il punto sulla situazione di Romelu Lukaku, per il quale non c'è deadline tra Juventus e Chelsea anche se tutte le parti vogliono fare in fretta. La società bianconera però deve prima incassare 70 milioni + bonus dalla cessione di Dusan Vlahovic per potersi fiondare sul belga. Il problema è che la prima scelta del PSG non è il serbo bensì Harry Kane del Tottenham, che però vuole andare al Bayern Monaco.

La Juventus ha fatto anche un sondaggio su Alvaro Morata sul quale c'è fortemente l'Inter che ha sorpassato la Roma. Il club nerazzurro ha infatti il cash necessario dopo la cessione di André Onana al Manchester United e può offrire 15 milioni anche se l'Atletico Madrid vuole il pagamento della clausola da 21 milioni. Alternative allo spagnolo: per Folarin Balogun l'Arsenal chiede 45 milioni, più defilata la posizione di Beto dell'Udinese.