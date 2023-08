Finalmente Inzaghi avrà il suo portiere si tratta di Yann Sommer. La notizia è confermata anche da Sportmediaset. L’arrivo del nuovo estremo difensore nerazzurro è atteso per oggi in Italia. Per l’ex Bayern sono previste per lunedì alle ore 12 le visite mediche per l’idoneità sportiva. Firmerà un contratto fino al 2025. Il costo del cartellino è stato fissato a 6 milioni di euro con il pagamento in due rate. Entrambe le società sono a lavoro per trovare i rispettivi vice. Mentre per il Bayer ancora nessun portiere è arrivato, per l’Inter sono ben quattro quelli in lista, si tratta di Trubin che pare sia vicino al Benfica, Bento che recentemente ha dichiarato di essere contento dell’interessamento dell’Inter, Audero e Consigli i quali potrebbero arrivare a Milano solo con la possibilità di un prestito.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!

Daniele Luongo