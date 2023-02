Dopo la bella vittoria contro il Porto, ennesimo successo in Champions che dà all'Inter una spinta motivazionale in più, la squadra di Simone Inzaghi si ritroverà al Centro di allenamento Suning questo pomeriggio per l'ultimo training in vista della sfida contro il Bologna. La squadra arriverà ad Appiano entro le 14, dal quale partirà, dopo la rifiniturà, per il capoluogo emiliano. Gara difficile per i nerazzurri che arriveranno al lunch-match di domani con qualche fatica maggiore rispetto alla squadra di Thiago Motta, e proprio contro il gruppo dell'ex centrocampista nerazzurro la Beneamata dovrà spezzare il tabù della gara successiva al grande trionfo. Nelle battute precedenti, i vice-campioni d'Italia hanno dimostrato di peccare di mordente e lucidità proprio nei matches immediatamente dopo le partite che contano, vedi Monza o Empoli. Motivo per il quale contro il Bologna, Inzaghi prepara qualche cambio rispetto all'euro-gara di mercoledì contro i portoghesi. Rimescolamento di carte che riguarda difesa e fasce su tutti i reparti: De Vrij pronto a tornare dal primo minuto, come Dumfries e Gosens che, come svela Sky Sport, potrebbero tornare utili alla causa. Quasi certa la titolarità di Romelu Lukaku, rivitalizzato dalla rete della vittoria inflitta alla squadra di Conceiçao, meno sicuro invece il compagno da affiancare a Big Rom: in ballottaggio Lautaro e Dzeko, con l'argentino in leggero vantaggio.