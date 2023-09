Dopo aver ribadito ancora una volta la supremazia cittadina, segnale forte anche per il campionato appena iniziato, Simone Inzaghi premia i suoi ragazzi. All'indomani del 5-1 rifilato al Milan, risultato peraltro storico, l'allenatore piacentino - fa sapere Sky Sport - annulla l'allenamento odierno concedendo alla squadra un giorno libero nonostante l'imminente impegno europeo contro la Real Sociedad, match in programma per mercoledì prossimo.

