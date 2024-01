I radar degli uomini mercato dell'Inter sono arrivati fino al campionato messicano, dove è stato individuato un giovane giocatore identificato come il nuovo possibile craque del Pumas UNAM, una delle principali formazioni locali. Si chiama Piero Quispe, è un centrocampista classe 2001 peruviano, e secondo il quotidiano messicano Record è destinato a durare poco nella Liga MX perché il suo futuro a breve termine sarà l'Europa. E in prima fila c'è proprio l'Inter, che avrebbe già avuto contatti con il Pumas per sapere quale sarà il destino del ragazzo, prenotandosi per quando arriverà il momento in cui il club deciderà di venderlo.

