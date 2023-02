Ieri vi abbiamo riportato le dichiarazioni di Beppe Marotta (RILEGGI QUI) su diversi temi durante la presentazione del libro 'Società sportiva 2030' di Massimo Achini. Oggi la Gazzetta dello Sport pone l'attenzione in particolare sul passaggio riguardante i valori necessari per portare la fascia di capitano in una squadra: "Dentro la fascia di capitano ci sono dei valori che devono essere recepiti dal potenziale calciatore che avrà la fascia – ha detto Marotta –. I giocatori che non recepiscono questi valori non possono essere candidati. I valori possono essere quelli del senso di appartenenza, dell’amore verso il club, che sono fondamentali". Per la rosea si è trattata di una "frecciata a Skriniar".