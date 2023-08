Il Bologna muove passi concreti per Giovanni Fabbian: come riferito da Gianlucadimarzio.com, il club rossoblu ha incontrato quest'oggi i suoi agenti. Ricordiamo che dopo l'eventuale acquisto da parte dei felsinei, il ragazzo di scuola Inter dovrebbe essere girato al Frosinone in prestito.

