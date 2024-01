Il rilancio atteso del Napoli per Piotr Zielinski è arrivato: prolungamento di un anno (2025), ingaggio da 5 milioni di euro che migliora leggermente quello attuale da 4,8 e poi l’inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni.

E qual è stata la risposta del centrocampista polacco? Picche. Secondo il Corriere dello Sport, Zielinski non ha aperto al rinnovo, confermando la volontà di lasciare il Napoli a parametro zero in estate. Ovviamente è più che concreto l'interesse dell'Inter: Marotta ha già in pugno l’accordo con il giocatore e il suo manager, conferma il quotidiano romano.