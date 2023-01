Il 2002 dell'Inter ci saluta con due trofei in bacheca, qualche soddisfazione internazionale, e una scottante delusione in Italia. La speranza per tutti noi tifosi e che il 2023 si metta di impegno e provi a fare meglio, con la consapevolezza di partire già un po' troppo indietro e che servirà da subito una marcia in più. Sperando che la squadra dia il meglio di sé e che la società riesca ad appoggiarla in tutto ciò che le serve, la nostra redazione augura a ognuno di voi un nuovo anno emozionante, eccitante, traboccante di soddisfazioni e soprattutto sereno dal punto di vista personale. All’inter auguriamo che l'anno nuovo possa essere vincente, nulla più.