In queste ore, la dirigenza del Sassuolo ha incontrato l'allenatore Alessio Dionisi per studiare le strategie di mercato in entrata e in uscita per costruire la rosa per la stagione 2023-24. Nel summit, a cui hanno partecipato Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi, si è parlato di Samuele Mulattieri, di proprietà dell'Inter, oltre a Filippo Missori e Cristiian Volpato, entrambi della Roma.

Al centro dei discorsi, inoltre, il futuro di Davide Frattesi, sul quale si è scatenata l'asta tra Juventus, Inter e Milan. "In particolare i rossoneri potrebbero anticipare tutti sul tempo con l'imminente cessione di Tonali al Newcastle. Oggi la dirigenza insieme a Dionisi ha discusso anche dei profili ideali per sostituire il centrocampista classe '99", si legge su Gianlucadimarzio.com.