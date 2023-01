Dopo il duplice fischio di Simone Sozza, Matteo Darmian arriva ai microfoni di DAZN per un commento a caldo dal campo di San Siro di questi primi 45 minuti: “L’importante è creare i presupposti per segnare. Dobbiamo continuare così, giochiamo con una squadra molto forte che non lascia tanti spazi. Dobbiamo sfruttare le occasioni che ci capitano, io potevo fare molto meglio sulla mia. Dobbiamo andare avanti così, comunque”.