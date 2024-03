Fulvio Collovati, intervistato da Calciomercato.it, sottolinea in maniera opportuna come la questione Francesco Acerbi - Juan Jesus stia prendendo una deriva pesante: "Se Acerbi ha sbagliato è giusto che paghi e si assuma le proprie responsabilità. Lo conosco bene, ho avuto modo di apprezzarlo anche fuori dal campo ed è un bravo ragazzo. Probabilmente questa volta è andato un po’ oltre su un tema delicato dove non si può sbagliare. Se verrà ritenuto colpevole pagherà, però allo stesso tempo non sarebbe giusto metterlo sul patibolo. Qualcuno, a proposito, ha parlato di licenziamento e mi sembra tutto esagerato. È giusto riconoscerne l’errore se tutto il quadro accusatorio sarà confermato, ma al contempo non bisogna andare oltre. Se fossi nei panni dell’Inter per me sarebbe più corretta una multa: il razzismo si combatte anche in altri modi e non solo a parole o con provvedimenti più o meno esemplari”.

L'analisi del campione del mondo di Spagna '82 tocca anche le questioni campo e calciomercato: "I giocatori e Simone Inzaghi stanno facendo delle grandi cose, specialmente in un campionato finora dominato e dove vinceranno lo scudetto con largo anticipo. L’unico appunto che si può fare, di fronte a una squadra che sta dominando in maniera così evidente in Italia, è quello di non essere entrata tra le prime otto in Europa. Però la Champions League, che non macchia assolutamente la stagione dell’Inter, è una competizione complicata dove hai di fronte avversarie di spessore e ti giochi tutto in poche partite. Le tre stagioni di Inzaghi per me sono state tutte positive e la delusione per lo scudetto perso tre anni non deve durare in eterno. Suggestione Kim Min-Jae? L’Inter i rinforzi sul mercato non li ha mai sbagliati. Se io dovessi però fare un investimento in difesa punterei su un difensore giovane e di prospettiva come ad esempio Alessandro Buongiorno o Giorgio Scalvini. Sono due profili che stanno facendo bene nelle rispettive squadre di club e in Nazionale, per cui già pronti per il salto in una grande squadra come l’Inter. La rosa nerazzurra in quel ruolo, ma in generale in tutti i settori del campo, ha un’età mediamente giovane e bisogna proseguire su questa linea".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!