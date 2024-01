Lucien Agoumé ha effettuato nella giornata odierna le visite mediche per conto del Siviglia, e adesso si attende solo l'ufficializzazione del suo arrivo al Nervion in prestito dall'Inter. Nella formula concordata tra i club, riporta l'emittente andalusa Canal Sur, è prevista un'opzione di riscatto da circa otto milioni di euro da esercitare al termine del prestito per il Siviglia, con controriscatto a favore dell'Inter per un importo doppio.