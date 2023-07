Possibile nuova avventura in vista per Philippe Coutinho. L'ex trequartista dell'Inter, come riportato dal portale turco Milliyet, è stato infatti offerto dal suo club, l'Aston Villa, ai turchi del Besiktas per circa 8 milioni di euro. Una cifra non elevatissima per il 31enne brasiliano, che nel 2018 era stato acquistato dal Barcellona per ben 135 milioni di euro. Il calciatore ha un contratto fino al 2026 e i Villans vorrebbero cederlo subito per monetizzare.