Gli infortuni patiti da Mateus Uribe e da Wenderson Galeno accentuano l'emergenza infortunati in casa Porto in vista dei prossimi impegni. Si allunga pertanto a otto la lista di giocatori in infermeria per Sergio Conceiçao, un problema non indifferente per la partita di campionato contro il Rio Ave: Fábio Cardoso e Wendell sono gli unici che possono recuperare per sabato, ma non sarà facile. I portisti incrociano le dita perché possa avvenire il reintegro di Otávio ed Evanilson, con un occhio alla trasferta di Milano di Champions League.