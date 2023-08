Joaquin Correa rimane sul mercato, anche se ad oggi non ci sono reali trattative per El Tucu. Al di là di un paio di approcci dall'Arabia, arrivati soprattutto tramite intermediari (ma non si escludono blitz improvvisi dei club come nello stile saudita), il desiderio dell'argentino è rimanere in Italia o tornare nella Liga spagnola prima di valutare seriamente un trasferimento in medio oriente. In Serie A, secondo quanto abbiamo raccolto da ambienti viola. Ci potrebbe essere uno spiraglio per la Fiorentina. Molto se non tutto dipenderà dalla cessione di un giocatore nel reparto offensivo, che sia Nico Gonzalez o Jonathan Ikoné. In tal caso El Tucu sarebbe un profilo gradito al tecnico Vincenzo Italiano e quella viola per il classe '95 sarebbe una soluzione interessante per continuare a giocare in Italia ad alto livello.

Uno scoglio potrebbe essere l'ingaggio, visto che il patron Rocco Comisso non va oltre certe cifre e Correa guadagna oltre 3 milioni all'Inter. Ad oggi non c'è una trattativa ma l'agente Alessandro Lucci sta vagliando ogni ipotesi per il proprio assistito e quella gigliata va tenuta in considerazione.